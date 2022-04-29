الجمهورية الجديدة| كافيهات وبازارات ومسرح روماني بسواقي الفيوم

كافيهات ومطاعم تُحيط بسواقي الفيوم التاريخية، مسرح روماني مفتوح، العديد من البازارات التي تحوي بداخلها الصناعات اليدوية التي تشتهر بها الفيوم، وساحة نصب تذكاري للشهداء، بالإضافة إلى ممر مشاه يطل على بحر يوسف مباشرة، والعديد من المقاعد المفتوحة والبرجولات والمسطحات الخضراء، وأخيراً ساحة انتظار للسيارات.. تلك هي أبرز معالم تطوير ميدان السواقي التاريخي بمحافظة الفيوم، لتضفي على المدينة بهجة وجمالاً، وتكون متنفساً لأهالي الفيوم، وأخيراً توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وتدر ربحاً ودخلاً للمحافظة، وذلك ضمن مشروع الجمهورية الجديدة شكل تاني.

تخطيط وتطوير متكامل لميدان السواقي

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ المحافظة استعانت باستشاريين في التطوير المعماري ومتخصصين من كلية الهندسة لتخطيط وتطوير متكامل لميدان السواقي، نظراً لكونه يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، حتى أوشكت أعمال التطوير على الانتهاء وظهرت ملامحه، موضحاً أنّه سيصبح أفضل وأرقى وأهم ميدان في المحافظة، وسيكون قبلة سياحية جديدة عقب افتتاح الكافيهات والمطاعم المتواجدة به.

كافيهات ومطاعم وبازارات ومسرح روماني

وشملت أعمال تطوير ميدان السواقي، إنشاء 16 كافيتريا ومطعم بجوار السواقي التاريخية التي تم تطويرها بالكامل، و8 بازارات تعرض الحرف اليدوية التي تشتهر منها المحافظة مثل صناعة الخوص، والفخار، والخزف، والسجاد اليدوي، وأيضاً مسرح روماني مفتوح يطل على السواقي، وساحة نصب تذكاري للشهداء، ومقاعد مفتوحة، وممر مشاة مطل على بحر يوسف، ومسطحات خضراء، وبرجولات، ومقاعد مفتوحة، وساحة انتظار سيارات لمنع التكدس والزحام.

تطوير المشروع بنظام حق الانتفاع

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ محافظة الفيوم لم تتحمل جنيهاً واحداً من تكلفة مشروع تطوير سواقي الفيوم، والذي بلغ 38 مليون جنيه، موضحاً أنّ العمل به سيكون بنظام حق الانتفاع، حيث تولت إحدى الجهات تطوير وإحلال وتجديد المنطقة بالكامل، موضحاً أنّ تطوير المنطقة وتأهيلها جاء ليتوائم مع البعد الحضاري والبيئي للمحافظة، كما أنّه يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

التطوير يراعي النسق الحضاري للمنطقة

محافظ الفيوم، أعلن أنّ تطوير ميدان السواقي، يراعي النسق الحضاري للمنطقة، ويحافظ على مكتسباتها خصوصاً أنّ الميدان يتوسط قصر ثقافة الفيوم، وفندق قارون، ومحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى وقوعه على ضفاف بحر يوسف، لذلك قد تم تطوير الميدان بطريقة تُبرز الطابع البيئي والحضاري الذي يتوائم مع طبيعة المنطقة أولاً والطابع الريفي لمحافظة الفيوم ثانياً.

تطوير النصب التذاكري بالميدان

وشدد المحافظ على أنّه جرى تطوير النصب التذكاري ضمن تطوير ميدان السواقي، نظراً لقيمته الرمزية في العديد من المناسبات الوطنية، مثل العيد القومي للمحافظة، وذكرى حرب السادس من أكتوبر، وعيد الشرطة، وغيرها.

ترجع إلى العصر اليوناني الروماني

تجدر الإشارة إلى أنّ سواقي ميدان قارون والشهيرة بـ «سواقي الفيوم» تضم 4 سواقي ضخمة، ولها قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة حيث أنّها آلة ري اخترعها المزارعون في العصر اليوناني الروماني لحل مشكلة انحدار مياه الري، فاستخدموا الهدارات بمقدار من 260 متر بدايةً من اللاهون، ووضعوا على كل هدار ساقية وطواحين، وكانوا يطلقون عليها اسم «التوابيت»، ثم بدأ توليد الكهرباء من خلالها في عهد الملك فؤاد.