نائب محافظ الفيوم يعلن اكتمال تطوير ميدان السواقي قبل نهاية 2021

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة انتهت من أعمال إعادة تأهيل وتركيب سواقي محافظة الفيوم، إذ تعتبر من أهم الأماكن الجاذبة في المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستنتهي من تطوير ميدان السواقي قبل نهاية 2021.

أعمال إنشائية جديدة في ميدان السواقي

وأضاف عماد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «انتهينا من أعمال البنية التحتية سواء صرف صحي أو منظومة اتصالات أو حماية مدنية في ميدان السواقي، وبعض الأعمال الإنشائية التي تتضمن عددا من البازارات والمطاعم والمنشآت الخفيفة وبعض الأعمال الصناعية التي تمت على بحر يوسف».

إعادة فتح الشارع الموازي لبحر يوسف

وتابع نائب محافظ الفيوم: «انتشرت شائعات في الفترة الماضية مفادها أن المحافظة أغلقت الشارع الموازي لبحر يوسف، لكننا نؤكد أن إغلاق هذا الشارع كان لحين الانتهاء من الأعمال الخرسانية وسيتم إعادة فتحه خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر وقبل نهاية العام الجاري سنكون قد انتهينا من تطوير الميدان بشكل كامل».

وأشارت إلى أن السواقي تراث مرتبط تاريخيا بالمحافظة إذا كانت تستخدم في عمليات الري، لافتًا إلى أن الفيوم تحتوي على ما يقارب من 190 ساقية وسيتم الحفاظ عليها، مشددًا على أن ما حدث من تطوير في المحافظة راعى التوافق مع تراثها، كما أن ميدان السواقي سيليق بالمحافظة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية به.