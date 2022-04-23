خلال 24 ساعة.. ضبط 166 قطعة سلاح و196 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن النتائج التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

جرى ضبط 166 قطعة سلاح نارى، بحوزة 135 متهم

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 87938 حكم قضائى متنوع، و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 196 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 36 كيلو جرام، 14٫620 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4.758 كيلو جرام من مخدر الهيروين و2220 قرص مخدر، وأنواع أخرى من المواد المخدرة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين جرى ضبط 21 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة جرى ضبط 17 متهما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 23872 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض .

ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

7317 حكم قضائى متنوع.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 7 قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1519 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 35 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 239 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضيتين.

ضبط 15030 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15030 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2419 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

124 مخالفة السير بدون تراخيص.

6 مخالفات الدراجات النارية.

5 مخالفات شروط التراخيص.

14 مخالفة موقف عشوائى.

ضبط شخص بتهمة الإتجار في المخدارات بالقاهرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته كمية من مخدر الأيس– مبلغ مالى – هاتفين محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه .

وجرى ضبط إثنين من العناصر الخطرة بأسوان بحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بأسوان بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر البودر – عدد من الأقراص المُخدرة – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما .