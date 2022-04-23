 رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفي مدبولي إلى شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي أشار إلى امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وخاصة إلى السوق الأمريكية، والإسبانية، والإنجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

تصدير أصواف «جولدن تكس» إلى أمريكا وأوروبا

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للأصواف، المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والتي تًعد من أضخم المصانع في المنطقة في صناعة الأقمشة الصوفية، والتي يتم بيعها في السوق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما تضم المجموعة شركة «ايجيبت تيلورنج والشركة السويسرية للملابس الجاهزة»، والتي تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع علي مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بإنتاج حوالي 5 آلاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبرى بيوت الأزياء العالمية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجموعة عرفة تمتلك ايضاً مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 ألف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها على 25% من مساحة الأرض الكلية وهي: الشركة السويسرية للملابس القطنية، منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع وتصدير الملابس الكاجوال لأرقى ماركات الأزياء العالمية، وشركة «كريستال فور ماكينك شيرتس» المتخصصة في صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti وBen Sherman وBrooks Brothers وTED Baker، وArmani، وCintus وغيرها، إلى جانب «شركة كاميجيت» للملابس الجاهزة التي تم إنشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الأزياء العالمي Ermenegildo Zegna.

مبيعات بـ 250 مليون دولار

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، وتضم نخبة من الكوادر في مجالات الإدارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفا رئيسيا لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومضيفاً أن الشركة تلتزم بأعلى معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها، موضحًا أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن الشركة تفتخر بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل إداري كامل لتعليم أطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجاني، كما توفر للعاملين وسائل الرعاية كافة، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكني لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور مصطفي مدبولي، حواراً مع العاملين، للاطمئنان على أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم من وسائل نقل، ومسكن، ومدى قربه من محل العمل، وما إلى ذلك.