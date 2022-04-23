سر التنازل عن الذهب القديم في النصف الثاني من رمضان.. تجار الصاغة يكشفون

قال تجار الذهب والمشغولات الذهبية بمحلات الذهب، إن هناك إقبالا كبيرًا من جانب المواطنين على بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية قديمة خلال النصف الثاني من شهر رمضان وقبيل عيد الفطر؛ لسببين منهما الاستفادة من الارتفاعات السعرية للمعدن النفيس والفروق السعرية الكبيرة ولشراء مستلزمات عيد الفطر وكعك وملابس العيد.

معدلات غير مسبوقة لبيع الذهب القديم

وأكد رفيق العباسي رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى معدلات غير مسبوقة من الارتفاع مع استمرارها عند تلك الحدود المرتفعة، مما حفز عددًا كبيرًا من المواطنين لبيع ما لديهم من مشغولات؛ للحصول على سيولة مالية لتلبية احتياجاتهم خاصة المشغولات القديمة، لافتا إلى أن حجم المشغولات الذهبية المتداولة فى السوق المحلية 65 طنًا.

ومن جهته قال هاني فكري رئيس شعبة الذهب بكفر الشيخ، إن هناك انتعاشة في مبيعات الذهب القديم خلال الفترة الحالية من جانب المواطنين، مؤكدا أنه يتم بيع المشغولات الذهبية القديمة دون استبدالها بطرزات جديدة للمعدن النفيس بالمقارنة بالأعوام الماضية، خاصة أن الارتفاعات قللت من الشراء، حيث توجه البعض إلى وسائل إدخارية أخرى تأتي في مقدمتها شهادة الفائدة 18%.

عدم رفع سعر المصنعية لمزيد من الشراء

وأكد أنه على الرغم من ارتفاع الذهب فإن هناك اتفاقا على عدم زيادة المصنعية لتنشيط المبيعات، وجاء ذلك على خلفية الارتفاعات الكبيرة للذهب خلال الفترة الحالية في البورصات العالمية، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الزيادة العالمية انعكست سلبا على السعر في السوق المحلية، نظرا لأن سعر الذهب في مصر يتحدد وفقًا للأسعار العالمية في البورصات.

وأضاف «هاني»، أن عدم رفع مصنعية الذهب خلال تلك الفترة رغم ارتفاعات الذهب المتتالية يهدف إلى جذب الزبائن للشراء، مضيفا أن قيمة المصنعية تختلف من صانع لآخر ومن محل لآخر، وعلى حسب كمية الشغل الموجودة في قطعة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1240 جنيه، وبيع عيار 21 بسعر 1.085 جنيه، وبلغ سعر عيار 18 سعر 930 جنيه، وبيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و680 جنيها.