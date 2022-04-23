أبرز المعلومات عن أول وحدة عسكرية روسية مسلحة بصواريخ نووية: تحمل «الشيطان 2»

مع مرور شهرين على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، اليوم، أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية قريبا في موعد أقصاه الخريف القادم، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزارة الدفاع الروسية عن نية الغرب استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا لإلصاق الاتهام بموسكو.

واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

أبرز المعلومات عن أول وحدة عسكرية روسية مسلحة بصواريخ ذات قدرات نووية

- الوحدة ستتمركز في أوزهور بمنطقة كراسنويارسك.

- تقع على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق موسكو.

- سيتم نشرها الخريف القادم.

- تحمل صواريخ سار مات وهو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات.

- يعد صاروخ "سار مات" الأقوى من نوعه في العالم.

- لا يوجد للصاروخ "سار مات" مثيل في العالم.

- الأمريكيون يطلقون عليه اسم «الشيطان 2».

- يتميز الصاروخ بالقوة الفائقة ومداه البعيد جدا.

- يستطيع حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية فضلا عن الرؤوس المتفجرة التقليدية

وعلق الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، قائلا «الصاروخ الروسي الباليستي الجديد العابر للقارات، سيجبر أعداء روسيا على التفكير قبل مهاجمتها».

وبشأن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، وصف حكام مناطق في شرق أوكرانيا القتال «الشرس» مع القوات الروسية.

وقال حاكم منطقة خاركيف الشرقية، أوليغ سينيجوبوف، على تلجرام، إن كييف استعادت السيطرة على 3 قرى قرب الحدود الروسية بعد معارك شرسة، وفقا لصحيفة جارديان.

حكام مناطق شرق أوكرانيا يصفون القتال الشرس مع القوات الروسية

وأضاف أن «وحداتنا طردت القوات الروسية من مستوطنات بيزروكي وسلاتين وبروديانكا»، مضيفًا أن القوات الأوكرانية أمنت مواقعها.

وقال إن المعارك اندلعت صباح الجمعة وزعم أن القوات الروسية هاجمت مبان سكنية وقتلت شخصين.

وقال حاكم منطقة لوهانسك المجاورة، سيرجي غايداي، إن هناك قصفًا متواصلًا، وأضاف أن هناك قصف على مدار الساعة والقوات الروسية تواصل مهاجمة مدينتي روبيجني وسيفيرودونتسك.

ودعا الناس إلى «الإخلاء إذا سنحت الفرصة»، قائلاً إن المتطوعين يساعدون الناس على مغادرة المنطقة.