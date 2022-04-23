النقل: تشغيل قطارات إضافية في عيد الفطر وزيادة منافذ بيع التذاكر 

بمناسبة عيد الفطر المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، ولذا وجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر

وحرصت الهيئة، على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش هذا بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي :

أولا: القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد 4 قطار ثالثة مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومي 28 و30/5/2022 فقط على أن يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022

• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومي 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على أن ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: قطارات ذات تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد 4 قطار تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 2203 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022

• قطار 2205 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022 وبذلك يكون قد تم اضافة عدد 64 قطارا مكيفا وعدد 52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 116 قطارًا.

رابعاً: قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بـ24 ساعة.

• يتم الحجز علي قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة.

• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد والهيئة لا تتواني في بذل أقصى جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب.