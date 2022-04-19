«النقل» تحذر المواطنين من استخدام المعابر غير الشرعية على قضبان القطارات

واصلت وزارة النقل حملة «سلامتك تهمنا»،عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم، المواطنين، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها، لما ينجم عنه من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

المعابر غير الشرعية تهدد حياة المواطنين

وأكدت وزارة النقل في بيانها، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة، لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.