عرض المتهم بقتل شاب بسبب مشادة كلامية بمدينة السلام على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب بسبب مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة السلام أول على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان ما إذا كان وقت ارتكابه الواقعة تحت تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه.

كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاه المجني عليه، وكذلك التقرير الفني الخاص بالسلاح المستخدم في الواقعة، لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالة المتهم للجنايات.

وفاة شاب بطعنة في البطن

يذكر أن مأمور قسم شرطة السلام أول تلقى إخطارا من مستشفى السلام العام، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنه نافذة في البطن ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ع.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتداء المجني عليه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ووجود جرح طعني نافذ في البطن.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها، فضلا عن استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

مشادة كلامية

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم، سدد الأخير على إثرها طعنة نافذة من سلاح أبيض كان بحوزته في بطن المجني عليه وأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.