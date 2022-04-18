أنوشكا: «كنت خايفة من دوري في راجعين يا هوى.. وانتظروا مفاجآت»

عبرت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على مسلسل «راجعين يا هوى»، مؤكدة أنها لا تزال تجري عمليات التصوير الخاصة بباقي حلقات المسلسل معلنة عن وجود مفاجآت عدة في الحلقات القادمة.

أنوشكا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل راجعين ياهوي

وأضافت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مطبخ الستات»، الذي تقدمه اليوم منى عبدالغني، وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أنها تعتبر دورها في مسلسل «راجعين يا هوى»، من فضل ربنا عليها، لأن هناك أدوارا تأتي في طريق الفنان تجعله يوازن الأمور، وهي تعتبر نفسها محظوظة به.

وتابعت: «إحنا بنسابق الزمن عشان نخلص الحلقات، وهناك تطورات جديدة هتلاقوها في المسلسل، وكنت خايفة من الدور لأن فيه لمحة خط كوميدي في طريقة الكتابة لمحمد سليمان، وخشيت أن يتشابه مع دوري في نجيب زاهي زركش».

أنوشكا تكشف سر نجاح مسلسل راجعين يا هوي

وعن سر نجاح المسلسل، أكدت أنه يعود إلى المجموعة الكبيرة من الفنانين المشاركين في العمل ولمسات المخرج محمد سلامة، مشيرة إلى أن إحياء عمل الكاتب أسامة انور عكاشة أسعدها كثيرًا، مضيفة: «الراقي الجميل الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لم يسعدني الحظ بالعمل معه في حياته، إلا أني سعيدة بتقديم حاجة من أعماله القديمة، أنا بعشق كل ما هو أبيض وأسود وقديم».

في سياق آخر، أشارت أنوشكا إلى أن من أحب الأكلات إلى قلبها في رمضان هي كنافة جدتها والملوخية.

وبرنامج «مطبخ الستات» يذاع طوال الأسبوع، وتقدمه الفنانة مني عبد الغني، والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة «CBC» حصريًا.