لمرضى السكري في رمضان.. تجنبوا التمارين الشديدة و5 أعراض احذروها

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض انخفاض السكر في الدم أثناء فترة الصيام، ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى السكري، في حال الشعور بهذه الأعراض، لابد من استشارة الطبيب لضبط جرعة الدواء قبل الصيام.

أعراض انخفاض السكر في الدم

وقالت هيئة الدواء المصرية، في بيانا لها، إن أعراض انخفاض السكر في الدم تتضمن:

ارتعاش الشفه

زيادة ضربات القلب

القلق والتوتر الزايد

الدوخة

العرق المتزايد

كما أوضحت هيئة الدواء المصرية أعراض ارتفاع سكر الدم خلال فترة الصيام وتتضمنت الآتي:

الصداع

العطش

التعب الشديد

كثرة التبول

رائحة النفس كالفواكه

عدم وضوح الرؤية

وأشارت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، إلى أن جرعة بعض أدوية السكر لابد أن تتغير خلال فترة الصيام، حيث أن التغير في نظام اليوم ومواعيد الطعام في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال فترة النهار وارتفاع السكر في الدم خلال المساء.

أهمية إعادة ضبط جرعات الأنسولين كل 3 أيام

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى السكري بضرورة استشارة الطبيب المعالج لتعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب الخطر، كما شددت على أهمية إعادة ضبط جرعات الأنسولين كل 3 أيام وفقًا لمستوى السكر بالدم بعد الرجوع للطبيب.

ووجهت هيئة الدواء رسالة لمرضى السكري بتجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام وهى الفترة ما قبل ميعاد الإفطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنقص مستوى السكر بالدم أو الجفاف، مشيرةً إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم.

وطلبت من المواطنين ضرورة متابعة الهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال كل التساؤلات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.