محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات فى محيط الكنائس وتجميل الطرق المؤدية للكنائس، وذلك ضمن خطة الاستعداد لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما وجّه محافظ القاهرة، هيئة النظافة وشركتي انفيرو ماستر وارتقاء، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، مع التشديد على الأحياء برفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

توافر السلع والخدمات

وفي إطار استقبال محافظة القاهرة لأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، وجه محافظ القاهرة فى تعليمات لرؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم وتشديد الحملات بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين والجهات الخدمية للتأكد من توافر كل الخدمات والسلع.

ودعا عبد العال، مديرية الصحة إلى تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية والعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، فضلا عن التنسيق بين التموين والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات خاصة محلات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمحفوظة والمملحة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة والفاسدة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

وأشارت محافظة القاهرة إلى تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة فيما يتعلق بأي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري ضد المخالفين، مع تلقي مراكز السموم بمستشفى قصر العيني وعين شمس لأي حالات، وإعلان درجة الاستعداد خلال الفترة المقبلة تزامنا مع حتفالات شم النسيم، علاوة على فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين، مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة ومنع أي تكدس ينال من سلامة المواطنين.