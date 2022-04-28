الجمهورية الجديدة| كوبرى الثقافة في سوهاج.. طوله 650 مترًا واستغرق 18 شهرًا

جسد إنشاء كوبري الثقافة بمحافظة سوهاج، أحد أكبر مشروعات المحافظة بداية من 2020 حتى الآن، حيث بلغت تكلفته 304 ملايين جنيه، ويصل الكوبري ما بين ميدان الثقافة وميدان الشهيد، أحد أكبر ميادين محافظة سوهاج، ليربط شرق المدينة وغربها.

اختناقات مرورية عانت منها المحافظة لسنوات، ما تسبب في رفض سائقي الأجرة الدخول لميدان الشهيد حتى مع تضاعف التعريفة المتفق عليها، فأصبح مشهد تكدس السيارات وازدحامها بداية من الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مشهدًا مألوفًا بمحافظة سوهاج لتكدس السيارات المتجهة إلى ميدان العروبة عبر نفق العروبة، وهو الطريق الوحيد المؤدي للجهة الأخرى من المحافظة.

حل الأزمة المرورية بمحافظة سوهاج

ومع تلك المعاناة، بدأ إنشاء كوبري ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج، ويتكون من 5 مخارج أحدها من ميدان الثقافة وحتى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، والأخر يربط بين شارع أسيوط سوهاج وبين ميدان الشهيد عبد المنعم رياض ومخرج يربط بين ميدان الحميات وميدان المحطة بمحافظة سوهاج والأخر يربط بين ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكورنيش النيل المؤدي إلى كوبري أخميم ومحور شرق سوهاج والأخير يربط بين ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وميدان مستشفى الحميات ومنطقة الزهراء.

تنفيذ الكوبري بطول 650 مترًا

ونُفذ المشروع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بطول 650 مترًا تقريبًا بإجمالي طول الكوبري والذى يقع داخل منطقة جغرافية تتبع الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ويصل عرض الكوبري حتى 19 مترًا، وفقًا لبداية الحارة أو منتصف الكوبري.

المشروع استغرق تنفيذه 18 شهرًا

وبدأ العمل بالمشروع فى شهر يناير 2020، لينتهي العمل به فى شهر يونيو 2021، وافتتحه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي في يوليو 2021 تجريبيًا لتصل إجمالي مدة تنفيذ كوبري ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج لـ18 شهرًا، وقد أسند مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة.

كما تم تنفيذ كوبري مشاة ملاصق للكوبري العلوي عقب إغلاق مزلقان ميدان الثقافة الذى يقع على شرط السكة الحديد بالقرب من محطة سوهاج ويربط بين ميدان الثقافة وميدان العروبة بسوهاج.

محافظ سوهاج: الكوبري أحد ملامح الجمهورية الجديدة

وقال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن كوبري الثقافة بسوهاج، سيحقق طفرة مرورية وسيولة لربطه بين غرب وشرق محافظة سوهاج، وأنه أحد ملامح الجمهورية الجديدة خاصة أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا في الإنشاء مثل المعتاد.

يذكر أيضًا، أنه بداية من 2020 وحتى الآن، تم تنفيذ كوبري البلينا العلوي بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبري جرجا العلوي الذي يربط ميدان جرجا بميدان المحطة.