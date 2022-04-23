الجندي: أبواب السماوات تُفتح لـ«4 أسباب».. «منها المظلوم ودعاء الوالدين»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السماء تُفتح في أوقات، أماكن، أفعال، وأشخاص معينة، موضحًا: «لدى الأشخاص، فهناك الصالحون منهم إذا دعوا لنا فُتحت أبواب السماء لنا، مثل الوالدين، لأن أبواب السماء لا تُغلق أمامهم، ورضا الوالدين كنز لا يُفتح إلا بعد موتهما، والوالدان دعوتهما مجابة من الله عز وجل».

أماكن لإجابة الدعاء

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن أبواب السماء مفتوحة للمظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب، إذ أنّ أبواب السماء مفتوحة لهم، مشيرًا إلى أن هناك أماكن تُفتح فيها أبواب السماء ويستجاب للدعاء بها، مثل المساجد، وبالنسبة للأزمة التي تُفتح فيها أبواب السماء، فإنها كثيرة مثل شهر رمضان.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أي حاجة استحضرت فيها ربنا، بتتفتح لك بسببها أبواب السماء وتكون مقترنة بالفعل وتُغلق بعد الحركة .. فإذا أعطيت محتاجا في الشارع 10 جنيه، ادعُ الله عز وجل فورا».

إجابة الدعاء متاحة في أي وقت

وأكد، أن إجابة الدعاء متاحة في أي وقت، فقد يدعو الإنسان الله عز وجل بعمل خير فعله منذ 20 سنة، ويستجاب له، موضحًا: «الأعمال الصالحات التي تفتح أبواب الدعاء كثيرة جدا، وبالتالي يجب أن ندعو الله بعدها، حتى لا نكون كالجار الذي يرن جرس باب جاره ثم يمشي قبل أن يفتح له، ومن هذه الأعمال قراءة القرآن، التصدق، بر الوالدين، وغض البص، وصلة الرحم».