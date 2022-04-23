حملات مكثفة للنظافة والتجميل في استقبال عيد القيامة بسوهاج

بالتزامن مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، شنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة سوهاج حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة في مختلف المراكز والأحياء على مستوى المحافظة، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والمديريات والإدارات المعنية.

حملة نظافة ورفع كفاءة الإنارة بحي غرب سوهاج

ففي مدينة سوهاج، قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بحملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، ومحيط الكنائس بنطاق الحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعداداً لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد .

تكثيف الحملات لاستقبال عيد القيامة

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أن الوحدة المحلية كثفت حملات النظافة والصيانة ومراجعة الإنارة بمحيط الكنائس وقطاعات الحي المختلفة، مشيراً إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات ورفع القمامة بالفرعيات والشوارع الرئيسية، ويجري المتابعة لاستكمال أعمال الإنارة والصيانة بجميع مناطق وقطاعات الحي بشكل مستمر، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

تكثيف حملات التجميل لاستقبال عيد القيامة بطهطا

وفي إطار استكمال أعمال الإنارة بمحيط الكنائس والأماكن العامة، بمناسبة الأعياد المسيحية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتكثيف أعمال الإنارة وصيانة الكشافات واللمبات بمحيط الكنائس في مختلف أنحاء المجالس القروية، وتشمل «نزلة القاضي والصفيحة وبنجا وشطورة والصوامعة غرب»، وكذلك مدينة طهطا، ومنطقة ساحل طهطا.

وتمت أعمال الإنارة العامة بناءً على تعليمات عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف جمال شومان، نائب رئيس المدينة، ومصطفى حزين، بالتفتيش المالي والإداري، ورؤساء المجالس القروية، وسكرتيري القرى، ومسؤولي الكهرباء والإنارة، وتم تنفيذ الحملة باستخدام معدات الوحدات المحلية.