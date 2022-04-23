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أوكرانيا: الهدف من ضربات روسيا الصاروخية على أوديسا هو الإرهاب

السلطات الأوكرانية أعلنت عن استهداف البنى التحتية

كتب:

إيمان رحيم
03:27 م | السبت 23 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إن الهدف وراء ضربات روسيا الصاروخية على أوديسا هو الإرهاب بحسب ما نشره موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

مجلس الأوديسا: هجوم صاروخي استهدف المدينة 

وكان مجلس مدينة أوديسا الأوكرانية، أعلن في وقت سابق اليوم، عن هجوم صاروخي على المدينة الساحلية، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو إنسانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية، يومها الـ59 وسط خسائر متتالية لكافة الأطراف، تزامنا مع انغماس غربي صريح مع أوكرانيا، وإعلان الكثير من الدول الأوروبية عن إمدادهم لأوروبا بمزيد من الأسلحة على رأسهم فرنسا وسلوفاكيا، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.

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بقلم إيمان رحيم