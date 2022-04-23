بريطانيا ترصد فشلا روسيا أمام مقاومة أوكرانيا.. وموسكو ترد ببيان عسكري

أكدت المخابرات البريطانية استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، رغم إدعاءات موسكو بالسيطرة الكاملة على المدينة، لافتة إلى أن روسيا لم تحرز تقدما حاسما خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب جهود القوات الأوكرانية، وهو ما ينفيه بيان وزارة الدفاع الروسية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

الدفاع الروسية تكشف حصيلة عمليتها العسكرية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها تمكنت من تدمير 3 مستودعات للصواريخ في منطقة تشيرفونوي، كما تمكنت من إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز MI 8 قرب تشوجويف.

وتضمن بيان وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز SU 25 في منطقة خاركيف، إضافة إلى تدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا.

مقتل 23367 جندي أوكراني منذ بدء الصراع

وفي بيان لاحق، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن ارتفاع أعداد الجنود الأوكران القتلى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي، إلى 23367 قتيل.

وكشفت الوزارة عن معلومات حول الخسائر في صفوف العسكريين الأوكرانيين، الوحدتين العسكريتين 3066، 3055، وذلك مع حلول يوم 29 مارس 2022، موضحة أن 69 شخصا غادروا الوحدة العسكرية دون تصريح، فيما فقد شخص واحد، كما رفض 37 عسكريا من أوكرانيا إطاعة الأوامر وغادروا الوحدة رقم 3057.

الدفاع الروسية تكشف عن أعداد الجنود الأوكران الفاريين

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تم تسجيل فرار 152 عسكريا من الكتيبة المنفصلة رقم 16 في خيرسون، إلى جانب 84 شخصا من الوحدة 3014، و82 آخرين من الوحدة 3033، إلى جانب 97 من الوحجة العسكرية 3030.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين الماضي، نشر قوائم البيانات الشخصية للعسكريين الأوكرانيين القتلى والمفقودين والمستسلمين والجرحى والمفقوين، فضلا عن معلومات أخرى حول خسائر الجيش الأوكراني.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، من أجل الدفاع عن حدودها وأمنها القوميين.