إصابة أسرة من 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهما بكدمات وجروح وسحجات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية «إهناسيا الخضراء»، التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم السبت، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإنقلاب سيارة ملاكي أمام قرية اهناسيا الخضراء في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية «إهناسيا الخضراء»، التابعة لمركز بني سويف، مما أسفر عن إصابة زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهما، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوجيه سيارات المرور لرفع آثار الحادث.

الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين للمستشفى التخصصي

وتم الدفع بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير مرفق الإسعاف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم الزوج ويُدعى «محمد ع. أ.»، 36 سنة، وزوجته «شيماء أ. ب.»، 33 سنة، وأطفالهما الثلاثة «كثير» 5 سنوات، و«إياد» 7 سنوات، و«آدم» 10 سنوات، جميعهم يقيمون بدائرة مركز ببا، وتبين إصابتهم بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.