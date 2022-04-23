الحبس شهر لممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال صحة والدتها بالغردقة

قضت محكمة جنح الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد خلاف، بمعاقبة ممرضتين اتهمتهما الفنانة منة شلبي بالإهمال الطبي في حق والدتها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بالحبس لمدة شهر لكل منهما.

إحالة ممرضتين للمحكمة بتهمة الإهمال الطبي

وأحالت نيابة الغردقة الممرضتين إلى محكمة الجنح، في واقعة المحضر الذي تقدمت به الفنانة منة شلبي، والذي يحمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثاني الغردقة، لقسم ثاني الغردقة، حيث اتهمت الفنانة منة شلبي ممرضتين تتبعان إحدى المنشآت الطبية بمنتجع الجونة، في البحر الأحمر، بالإهمال والتراخي وعلاج والدتها بالخطأ، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال والتراخي

وصلت الفنانة منة شلبي إلى سكنها الخاص بمنتجع الجونة، للاطمئنان على حالة والدتها، التي ترقد في فترة نقاهة، برفقة اثنتين من الممرضات، حيث فوجئت بعدم استقرار حالتها الصحية، نتيجة لحدوث مضاعفات في جرح غائر، مما سبب للفنانة حالة من الضيق الشديد، لتتوجه إلى قسم ثاني الغردقة، وتحرر محضراً ضد الممرضتين، وتتهمهما بالإهمال.

إصابة والدة منة شلبي بجرح غائر

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء إقامة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، في مسكنهما الخاص بمنتجع الجونة، في مدينة الغردقة، تعرضت للإصابة بجرح غائر، وإثر ذلك استعانت الفنانة منة شلبي بممرضتين من إحدى المنشآت الطبية في الجونة، لرعاية والدتها، الا أنهما تسببتا في مضاعفة الجرح وتأخر الحالة الصحية لوالدتها.