مبادرة حياة كريمة تساعد «أبوسفيان»: «جنيه حلال أحسن من 100 حرام»

استكملت مبادرة حياة كريمة طريقها في إدخال الفرحة والسرور على المواطنين، بعدما قطعت المبادرة خطوات كثيرة في توفير احتياجات أهل مصر الأساسية في مسكن كريم ومأكل ومشرب، الأمر الذي كان له بصمة كبيرة لتخفيف العبء على غير القادرين.

حياة كريمة تسلط الضوء على النماذج المضيئة

ومن ضمن النماذج المضيئة التي تسلط الضوء عليها مبادرة حياة كريمة، شاب من جنوب سيناء يدعى «أبوسفيان»، حكى قصته لبرنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، إذ جاء للقاهرة طلبًا للرزق، وهو يعمل بائع متجول منذ عام ويعرض بعض المشغولات.

وأضاف «أبوسفيان» أنه يبحث عن مصدر دخل، موضحًا: «أنا نفسي في حياة كريمة لعيالي، أنا مش عاوز حاجة، مش ناقصني حاجة وده فضل من ربنا».

وقدم مقدم البرنامج مبلغًا ماليًا للشاب بهدف شراء بضاعة له، وهو ما فوجئ به الشاب، قائلًا وهو متأثر: «ربنا مش بيسيب حد، أنا أصلًا مطبق من إمبارح عشان مضغوط جامد اليومين دول، الحمد لله من غير أي حاجة على كل حال».

موقف يؤكد شهامة «أبوسفيان»

وبعد مرور 20 دقيقة، مر بجانبه رجل مسن كفيف النظر، يتبع البرنامج، قائلًا له إن أحد الأشخاص سيأتي للحصول على أموال البضاعة التي يبيعها، وبالفعل جاء له الشخص، وأعطاه 300 جنيه، ولكنه نصب عليه إذ قال له إنه حصل على 150 جنيهًا فقط مستغلًا فقدان بصره.

لم يترك «أبوسفيان» الرجل الكفيف يستمر في النصب عليه، فأخبره أن هذا الشخص أخذ بالفعل 300 جنيه ولكنه يكذب، وأجبره على استعادة أمواله، وبسبب هذا الموقف الشجاع قرر البرنامج مكافأته من جديد بتقديم أموال له لمساعدته هو وأولاده.

وأوضح «أبوسفيان» وهو متأثر: «محدش عارف رزقه فين، أنا واقف مستني الجنيه الحلال، وربنا بيبارك فيه أكتر من 100 جنيه حرام».