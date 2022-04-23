«حياة كريمة» تكرم سائق تاكسي: «مش راضي أتجوز عشان مجيبش حد يزعج أبويا»

كرم برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة DMC، في شهر رمضان الكريم، شابا بسبب شهامته بعد أن عرض عليه توصيله إلى مكان عمله، فوافق الرجل، رغم أنه أخبره بأنه لا يملك المال.

https://www.facebook.com/dmctv/videos/1028345164783249/

ماشي بما يرضي الله

«أنا ماشي بما يرضي الله ومشغل العداد وكل واحد شغال وله رزقه»، بكلمات بسيطة، عبّر سائق التاكسي عن تسليمه التام لله، ورفضه للطمع والغش، مؤكدًا أنه يعمل سائق تاكسي منذ عام 2005، بعد أن كان يعمل سمكريا.

وأشار إلى أنه يبدأ عمله في السادسة صباحا، ولم يتزوج حتى الآن رغم أنه تخطى الخمسين من عمره: «والدي كبير في السن، ومش عاوز أجيب حد يضايقه، مش بسيبه لأنه عيني اللي بشوف بها».

وأكد أنه يتمنى أن يدفع كل أقساط السيارة، وحاول الإعلامي منحه أجرة يومية كاملة، لكنه رفض رفضا تاما، فتركه أيمن مصطفى وغادر.

موقف شهم رغم ضيق الحال

وبعد مرور 20 دقيقة، وبّخ سائق تاكسي شاب رجل مسن لأنه عجز عن منحه أجرته، لكن سائق التاكسي الشهم أنقذ الموقف، وأعطاه أجرته، ووجه كلامه للرجل المسن، قائلا: "أنتَ زي أبويا، عيب لما تقول لواحد قد ابنك أنا آسف".

وهنا تدخّل الإعلامي أيمن مصطفى وسأله عن سر إنقاذه للرجل الكبير من موقف محرج، وقال: «إحنا منعلمش اللي في جيوب الناس، التاكسي اللي بيركبه هو المضطر محدش بيركبه ترفيه، في ناس بتبقى تايهة وخاصة الناس الكبيرة، وبالتالي بقول للناس دي خلوا فلوسكم معاكم لأن دعوتهم بتبقى حلوة، أنا كده بكسب رضا ربنا.. مش هنعصر في بعض، والبني آدم مش هيبقى أحن من اللي خلقه، ووقتها ربنا بيديني الأحسن».

وفي نهاية الفقرة، منحه الإعلامي أيمن مصطفى قيمة المتبقي من أقساط التاكسي، وميدالية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».