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مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22.. إقامة دعوى ازدراء أديان ضد نيللي كريم

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آية أشرف
09:43 م | السبت 23 أبريل 2022
فاتن أمل حربي

فاتن أمل حربي

تصاعدت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22، بطولة الفنانة نيللي كريم، اليوم، وذلك بعدما كشفت «فاتن» المجهول صاحب حقيبة المليون جنيه. 

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22

وخلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22، كشفت «فاتن» صاحب المليون جنيه، بمساعدة «شفيع» الذي يجسده دوره الفنان محمد التاجي، لتكتشف وجود سوء تفاهم بالأمر، ما دفعها للهجوم عليه. 

وعلى الجانب الآخر، تصاعدت الأزمة بين شيوخ الأزهر عقب خطبة الشيخ يحيى، التي ذكر فيها اسم «فاتن» مُهاجمًا صديقه، لتقرر الجمعية الشرعية فصله عن العمل. 

إقامة دعوى ازدراء أديان ضد فاتن أمل حربي

وخلال مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22، قرر أحد المحامين إقامة دعوى ازدراء أديان ضد فاتن أمل حربي، بينما حاول أحد الشيوخ، إقناع طليقها «سيف» بأن يقوم هو برفع القضية، الأمر الذي رفضه الأخير، مُدافعًا عنها وعن تمسكها بدينها. 

ولا يزال مُحامي «فاتن» يحاول بالقضية التي أقامتها الأخيرة ضد أحكام قانون الأحوال الشخصية. 

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