إصابة 14 شخصا في 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصا في 3 حوادث طرق متفرقة بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وبدأت الحوادث بإصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الشيخ بلطيم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من شروق الشحات عبدالغني، 48 سنة، وسنية محمد السنديوني، 55 سنة، وهدى حسين ممدوح، 61 سنة، ومحمود محمد السيد، 13سنة، وصابرين السيد الصاوي، 60 سنة، بكدمات في الجسم.

حادث على الطريق الدولي الساحلي

ووقع الحادث الثاني على الطريق الدولي الساحلي، وأصيب 3 أشخاص بالقرب من شركة كهرباء البرلس، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من عطية فرج، 46 سنة، وأنيس فرج، 36 سنة، ورمزي عطية، 18 سنة، وجميعهم من المحلة.

تصادم سيارتين بالقرب من قرية الحمرا

بينما وقع الحادث الثالث وهو حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية الحمرا، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من السيد إبراهيم، 12 سنة، ومحمود رشاد عبدالحميد، 24 سنة، ورضا سلامة، 50 سنة، وإبراهيم محمد، 26 سنة، وإسلام فهمي، 15 سنة، وأشرف محمد، 36 سنة.