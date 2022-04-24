حظك اليوم برج الجدي الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

النضوج الفكري والعقلي من أبرز ما يميز مواليد برج الجدي، فهم دائمًا يبدون أكبر من أعمارهم، كما أنهم يفضلون الطرق العملية والمبتكرة التي تعتمد على الأسس العلمية والمنطقية.

ولمواليد برج الجدي الراغبين في معرفة التغيرات الفلكية التي تشهدها حركة الفلك والكواكب، تعرض بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج الجدي مهنيا

ويخبرك حظك اليوم على الصعيد المهني وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن اليوم من المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة تفاديا للصدام مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم مولود برج الجدي عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي لمواليد برج الجدي، يتضمن أن يكون القمر في منزلك الثاني وعليك أن ترتب أفكارك وأن تتحرك بهدوء وحذر إذا أردت أن تحقق مكاسب.

مشاهير برج الجدي

وتميز العديد من المواهب في المجالات المختلفة من مواليد برج الجدي وعلى رأسهم شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.