حظك اليوم برج الدلو الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يشتهر مواليد برج الدلو بالجاذبية الشديدة التي تجعلهم محل الأنظار من الآخرين، خاصة أنهم معروفون بالذكاء الحاد والحاسة السادسة التي تخبرهم بإمكانية الثقة في الآخرين أم لا، ومع ذلك فهم يتميزون بالمرح وحب الفكاهة والدعابة، كما يعرفون بأنهم متقلبي المزاج، وقد تتغير حالتهم المزاجية في لحظة بدون سبب.

ولمواليد برج الدلو الراغبين في معرفة التغيرات الفلكية التي تشهدها حركة الفلك والكواكب، تعرض بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج الدلو اليوم يبدون جاهزون لاتخاذ قرارات صائبة وقد تميل أيضا للتصرف بإيجابية.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيًا

ويخبرك حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن اليوم يكون القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

مشاهير برج الدلو

يعرف عن مشاهير برج الدلو الكتمان والهدوء في أصعب المواقف ومن أبرز نجوم هذا البرج شاعر الشعب أو شاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبد الله، وأحمد داود، سهير البابلي، ومحمد هنيدي، ونسرين طافش، وميمي جمال، والمطربة الراحلة شادية، والتونسية لطيفة.