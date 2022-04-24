حظك اليوم برج الحوت الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

من الشخصيات المحبوبة لرقتها وإحساسها العالي مولود برج الحوت، فهو رقيق المشاعر خاصة مع الأشخاص الذين يثق بهم، كما أنه يعرف بالاخلاص الشديد لشريك حياته، كما أنه يقدر ثقة الآخرين به.

ولمواليد برج الحوت الراغبين في معرفة التغيرات الفلكية التي تشهدها حركة الفلك والكواكب، تعرض بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج الحوت إن القمر في منزل الصحة السلبي واليوم عليك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.. تحرّك بحذر وكن كتوما.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيًا

ويخبرك حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها للوطن، أن اليوم لا تتسرع في أقوالك وابتعد عن التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الحوت

واستطاع نجوم برج الحوت أن يطوروا من قدراتهم حتى أصبحوا الأعلى في مجالاتهم المختلفة، ومن أبرز هؤلاء المشاهير حنان مطاوع، سلوى خطاب، خالد زكي، حمادة هلال، أحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، والملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر الراحل أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة العالمية كوين لطيفة.