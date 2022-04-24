عاجل.. انقلاب ميكروباص على المحور بسبب السرعة الزائدة (صور)

شهد طريق محور 26 يوليو، حادثا مروريا مأساويا، إذ انقلبت سيارة ميكروباص ركاب، بعدما اصطدمت بالحواجز الأسمنتية منتصف الطريق، وأدى الحادث لوقوع ضحايا ومصابين يجري حصرهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، لحين نقلهم للمستشفى.

سيارات الإسعاف والشرطة تنتقل إلى مكان الحادث

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ بوقوعه منذ قليل، وجار حصر أعداد المصابين والجرحى، ونقلهم للمستشفيات القريبة لتقديم الإسعافات الأولية منهم.

التحريات الأولية تكشف عن عدة إصابات

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين من التحريات الاولية، أن الميكروباص انقلب نتيجة السرعة الزائدة، إذ اصطدم في أحد الأعمدة الأسمنتية والحواجز الموجودة بين الاتجاهين، ثم انقلب على الحواجز، ما تسبب في العديد من الإصابات، وتسبب الحادث أيضا في ازدحام مروري على طريق محور 26 يوليو، لحين رفع آثاره وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.