إصابة شخصين في حادث تصادم بسوهاج

أصيب سائقا دراجتين نارييتين «توك توك»، وأخرى «تروسيكل» في حادث تصادم بينهما بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ونقلا لمستشفى طهطا المركزي لإسعافهما.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من قسم شرطة طهطا، بوجود حادث تصادم ومصابين، بناحية مركز طهطا بدائرة القسم.

تصادم تروسيكل وتوك توك بطهطا

وبإلانتقال إلى موقع الحادث، تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو «محمد ح م أ»، 18 عاما، سائق توك توك ويقيم بدائرم مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اختل مقود القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو «ت م ق س» 17 عاما سائق تروسيكل، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

إصابة قائد الدراجة الأولي والثانية

نتج عن الحادث، إصابة قائد الدراجة الأولى «جرح بأصبع السبابة اليمنى، وإصابة قائد الدراجة الثانية»، جرح رضي بالذراع الأيسر وسحجات بالصدر.

نفي الشبهة الجنائية بالحادث

وبسؤال المصابيين، أفاد قائد الدراجة النارية، بأنه أثناء سيره بطريق طهطا سوهاج، اختل مقود القيادة بيده، وفوجئ بـ«تروسيكل»، فلم يستطع تفاديه، وبسؤال قائد الدراجة النارية الأخرى «التروسيكل»، أقر بأنه فوجئ أثناء إيصاله لبعض الأغراض بطريق طهطا سوهاج، قبل منتصف الليل، بدراجة نارية «توك توك» يصطدم به، ونفيا الاثنان شبهة جنائيه.