إصابة 3 بينهم طفلة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة جمعت بين جار وجارته، استخدمت بها الأسلحة البيضاء، بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أدى إلى إصابة 3 اشخاص بينهم طفلة.

الإخطار الأمني وتفاصيل المشاجرة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة مركز المراغة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن المشاجرة بين كل من «بخيتة ا م ا ب»- سن 47 موظفة ومقيمة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، ومصابة بـ«جرح بالرقبة» وآخر أسفل العين اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، كطرف أول، بين راضي «ح م ا» - سن 44 عامل مصابا بجرح قطعي بالرقبة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي كطرف ثاني، ويقيم بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

ضبط طرفي المشاجرة وإصابة طفلة أخرى

وجرى ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، وبسؤالها تبادلا الاتهامات، فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

نتج عن المشاجرة، إصابة ابنة الطرف الأول الطفلة «آلاء ف ع»- سن 7، طالبة بالمرحلة الابتدائية- تقيم بذات الناحية «جرح قطعي بالوجه من الناحية اليمنى»- وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.