بنك أوف أمريكا يوصي بشراء الذهب: المعدن الأصفر سيرتفع مجددا

ذكر بنك أوف أمريكا، أنّ أي انخفاض في سعر الذهب قد يُنظر إليه على أنّه فرصة للشراء، رغم أنّ المعدن الثمين لا يزال في طريقه لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق، طالما بقيت الأسعار فوق متوسط الاتجاه عند 1888 دولارًا للأوقية.

الذهب يواصل الصعود في 2022

وأضاف بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية: «نعتقد أنّ الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية لا تزال تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب هذا العام، لذلك نفضل عمليات الشراء قرب 1940 دولارًا أمريكيًا، فلا يزال من المتوقع رؤية الأوقية عند 2175 دولارا قريبا».

المعادن الثمينة أفضل السلع هذا العام

وتابع البنك، أنّ قطاع المعادن النفيسة قد يكون على أعتاب أن يكون أحد أفضل السلع أداءً لهذا العام، ويبدو أنّ الذهب سيتفوق على الفضة والنحاس هذا الصيف، مؤكدا أنّ المعادن الثمينة أفضل من السندات.

ورغم أنّ بنك أوف أمريكا، لا يزال يرى الاتجاه صعوديًا بشأن الذهب والفضة، إلا أنّ هناك خطرًا من أن يشكل المعدن الأصفر قمة مزدوجة عند أعلى مستوى قياسي في عام 2021 عند 2078 دولارًا.

توقعات بالبيع خلال شهرين

ولفت البنك العالمي، إلى أن الذهب سيكون أمام موجة بيعية خلال الشهرين القادمين في ظل الحديث عن قيام المجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي برفع الفائدة 0.5% في مايو المقبل.

على صعيد محلي، سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة: 1240 جنيها لجرام الذهب عيار 24، و1085 جنيها لجرام الذهب عيار 21، و930 جنيها لعيار الذهب 18، و8680 جنيها للجنيه الذهب (8 جرامات).