الذهب يتراجع مع انتعاش عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي أدت إلى هدوء في الطلب على الملاذ الآمن للسبائك، الناجم عن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.94٪ إلى 1939.43 دولارًا للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84% إلى 1939.10 دولار.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد أن هبطت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بقوة مع تسارع التضخم بأسرع وتيرة له في 40 عامًا.

تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل والعوائد المرتفعة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك ذات العائد الصفري.

وقال بريان لان، العضو المنتدب لدى التاجر GoldSilver Central: «نظرًا لعدم كسر الذهب المستوى الحرج البالغ 2000 دولار، ربما قرر المستثمرين جني الأرباح وتحويل الأموال إلى الأسهم أو حتى سندات الخزانة قصيرة الأجل»، وأضاف أن الذهب سيتطلع إلى التوطيد على المدى القريب ويتراوح سعره حاليًا بين 1940 و 1960 دولارًا للأونصة.

اختبار مستوى 2000 دولار للأوقية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفع الذهب قرب مستويات 2000 دولار للأوقية، حيث أدت المخاوف بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغوط التضخمية إلى زيادة طلبات شراء الملاذ الآمن.

المخاطر الجيوسياسية والتضخم المحركين الأساسيين للذهب

وتعتبر المخاطر الجيوسياسية وضغط التضخم حاليًا المحركين الأساسيين لسوق الذهب، وقال بحث ANZ في مذكرة إن رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون عاملًا مثبطًا للأسعار على المدى القصير، في حين أن التضخم المرتفع بسبب صدمات العرض يمكن أن يخفف من التأثير السلبي، فيما تعزز الدولار بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.