سفير مصر بكندا يشارك فى قداس القيامة.. وينقل تهنئة الرئيس لأقباط المهجر

شارك سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد مساء السبت 23 ابريل الجاري، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقامته كنيسة “القديسة مريم” بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحضور آباء الكنائس القبطية الارثوذكسية فى أوتاوا، والآلاف من أبناء الجالية القبطية المصرية من المقيمين في العاصمة الكندية وضواحيها.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب القداس، أفاد بأنه تشرف بنقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع أبناء الجالية المصرية القبطية الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، معرباً عن سعادته بالمشاركة وأسرته في القداس كل عام مع الإخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية القبطية فى كندا، متمنياً تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، وأن يُنعم المولى عز وجل على مصر بالمزيد من الاستقرار والرخاء.

كما أشاد السفير المصري بدور الكنائس المصرية حول العالم في تعزيز روابط الانتماء بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وأكد على حرص السفارة المصرية في أوتاوا على دعم كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار على مستوى كندا .واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بتقديم جزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيسة على حسن الاستقبال والضيافة لجميع أعضاء السفارة المصرية فى أوتاوا.