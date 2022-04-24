ضبط 1155 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية التي أسفرت عن ضبط 1155 قضية تموينية متنوعة، من بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 11,700 طن «دقيق – زيت طعام - سكر - مسلي - مكرونة - أرز»، و236 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 46,975 طن «دقيق - زيت طعام - سكر - مكرونة - أرز - لحوم - أعلاف»، و15 أسطوانة و2190 عبوة سجائر و39800 لتر بنزين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 317 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، و95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و69 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات و23 قضية عدم وجود سجل و4 قضايا توقف عن الإنتاج و14 قضية بيع خبز بأزيد من السعر و98 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 4,900 طن دقيق مدعم، وكذا 15 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 77 كيلو جرام سكر تمويني و216 عبوة زيت تمويني، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 63,652 طن و2190 عبوة سجائر و216 عبوة زيت تمويني و15 إسطوانة بوتاجاز و39800 لتر بنزين، كان أبرزها الآتي:

ضبط 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

ضبط 30 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 6,420 طن «أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام»، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 5,500 طن «أرز أبيض – دقيق أبيض» معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلي الإضرار بالإقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 39800 لتر بنزين 92-95، تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي للإستيلاء علي الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.

ضبط 63,500 طن أقماح سائبة، محظور تداولها دون تصريح من الجهات المختصة، تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة نقل بمقطورة بمحافظة القليوبية.

ضبط 10,5 طن مصنعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع شركة صناعات غذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 15 طن سكر حر وملح سياحات بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 3 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 3 أطنان مسلى معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا.

مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 3423 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 12651 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبط 208 قضايا في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 91 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة: ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 5872 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

في إطار حرص وزارة الداخلية علي سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، تم ضبط الآتي خلال 24 ساعة:

ضبط عدد 5872 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5852 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة حيال 20 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 484 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 129 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 626 أرجيلة.

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد قضيتين.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 36 قضية .

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1747 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 248 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»

وعلى جانب آخر تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»، والتي تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، وبالتنسيق مع كبري السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.