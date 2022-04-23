موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية 22 رمضان

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في القليوبية الموافق 22 رمضان، إذ تصل عدد ساعات الصيام اليوم إلى نحو 15 ساعة حيث يهتم الصائمون بالعشر الأواخر من رمضان لنيل المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم السبت 22 رمضان، والموافق 23 أبريل 2022، وذلك في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في القليوبية

بحسب إمساكية شهر رمضان وموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية، الموافق 23 أبريل و22 رمضان، سيكون في تمام الساعة 06:27 مساءً، ليعلن انتهاء اليوم الـ22 من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة السبت

بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، نقدم فيما يلي، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 22 رمضان، كالتالي:

- موعد أذان الفجر 03:47 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة 06:27 مساءً، وبذلك يفطر الصائمون وانتهاء اليوم 22 من رمضان.

- موعد صلاة العشاء الساعة 07:50 مساءً.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، إن صلاة التراويح تُقام في موعدها المخصص بعد أذان العشاء لمدة 10 دقائق فقط، على أن تكون مدة صلاة التراويح نصف ساعة فقط يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق.