موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية 21 رمضان

مع حلول العشر الأواخر من رمضان، يزداد اهتمام الصائمون بمعرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية، خاصة مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة 21 من رمضان والموافق 22 أبريل 2022، ويعرف باسم ثلث «العتق من النار».

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية، مع بداية العشر الأواخر من رمضان، والتي بدأت منذ مغرب أمس الخميس، والذي شهد أول الليالي الوترية.

فضل العشر الأواخر من رمضان

ويهتم الصائمون بالعشر الأواخر من رمضان ويبحث الكثير من المسلمين عنها عبر محركات البحث لعظم شأنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية

وبحسب إمساكية شهر رمضان فأن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية، الموافق 22 أبريل و21 رمضان، بحسب الموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة، كالتالي:

- موعد الإمساك عن الطعام الساعة 03:29 صباحًا.

- موعد أذان صلاة الفجر الساعة 03:48 صباحًا.

- موعد شروق الشمس الساعة 05:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الساعة 06:27 مساءً.

- ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:50 مساءً، بعدها يتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان نحو 14 ساعة و59 دقيقة.