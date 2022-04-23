موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية 22 رمضان

يهتم الصائمون بمعرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية والموافق 22 رمضان ويتزامن اليوم أيضا مع بداية العشر الأواخر من الشهر الكريم ، وتعرف باسم أيام العتق من النار وتقع في الثلث الأخير من شهر رمضان الذي يفصلنا على انتهائه 8 أيام فقط.

موعد السحور وأذان الفجر في محافظة القليوبية

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر في محافظة القليوبية اليوم السبت 22 رمضان حيث تصل عدد ساعات الصيام إلى نحو 15 ساعة، وذلك في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

ومن المنتظر أن يكون موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية، الموافق 23 أبريل و22 رمضان في الساعة 3:47 صباحًا، وينطلق مدفع الإمساك اليوم الجمعة الساعة 03:28 صباحًا ويؤذن للفجر الساعة 03:47 صباحًا وتشرق الشمس الساعة 05:20 صباحًا.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القليوبية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 22 رمضان، كالتالي:

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:47 صباحًا.

- موعد أذان صلاة الظهر في الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر في الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الساعة 06:27 مساءً.

- موعد أذان صلاة العشاء في الساعة 07:50 مساءً، بعدها يتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح، وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح هي نصف ساعة فقط على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق.