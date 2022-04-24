يهتم المسلمون بالبحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية، 23 رمضان، حيث تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، ومع حلول العشر الآواخر من رمضان التي يتحراها الكثير من المسلمين لما فيها من فضل عظيم والتي تستمر حتى رؤية هلال العيد، حيث يتحرى المسلمون فيها ليلة القدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية 23 رمضان، الموافق 24 أبريل 2022، وفق إمساكية شهر رمضان في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية

ووفق إمساكية شهر رمضان المعظم في محافظة القليوبية، فيحل موعد السحور في اليوم 23 رمضان في الساعة 12:30 صباحا، وحتى موعد الإمساك في الساعة 03:35 صباحا، بينما يؤذن لصلاة الفجر إيذانا ببدء صيام اليوم 23 من رمضان في الساعة 03:46 صباحا، وتشرق شمس اليوم الأحد في الساعة 05:19 صباحا، حسب التوقيت المحلي، وتصل ساعات الصوم في هذا اليوم لما يقرب من 15 ساعة.

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

ووفق إمساكية شهر رمضان والتوقيت المحلي، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية خلال اليوم 23 من رمضان كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:46 ص

تشرق شمس اليوم الأحد 23 رمضان الساعة 05:19 ص

أذان الظهر الساعة 11:53 ص

أذان العصر الساعة 03:30 م

وينطلق مدفع الإفطار إيذانا بتناول طعام الإفطار اليوم 23 من شهر رمضان المبارك الساعة 06:28 م.

وأذان صلاة العشاء الساعة 07:51 م، وبعدها يتوجة المسلمون لأداء صلاة التراويح، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 23 من شهر رمضان نحو 15 ساعة ودقيقتين.