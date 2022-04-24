مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الصيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

تغطية 99% من مناطق محافظة أسيوط

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة نجحت في تغطية جميع مناطق محافظة أسيوط بخدمة مياه الشرب بنسبة 99% بإجمالي إنتاج 742 ألف م3/ يوم من إجمالي عدد (43) محطة مرشحة وعدد (235) محطة ارتوازي، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية عدد (9) محطات معالجة الصرف الصحي وعدد (41) رافع صرف صحي بإجمالي 196 ألف م3/ يوم طاقة فعلية لمحطات الصرف الصحي.

تشديدات بخطط الصيانة الدورية

ووجه «درة» إلى ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي مع الاستعانة بمعدات التطهير تيسيرا لإجراءات التطهير، وتفعيل خطط التطهير الاستثنائية تفادياً لحدوث أي انسدادات أو طفوحات ناجمة عن زيادة الاستهلاك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مع أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك

كما ناشد رئيس الشركة المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه وزيادة الوعي المائي نحوها واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد وعدم الاسراف مع ضرورة صيانة كافة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الرسمي، أو من خلال الموبيل أبايكيشن، أو الشكاوى الواردة عبر البوابة الحكومية لرئاسة الوزراء أو الشكاوى الواردة من أي جهات أخرى، والعمل على حلها فورًا.