«مياه الإسكندرية» تعلن توافر سيارات متنقلة لمدة 6 أيام بالمحافظة

دفعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بعدد من سيارات خدمة العملاء المتنقلة، في عدد من الأحياء والمحاور المهمة، ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء، كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

للتيسير على المواطنين من كبار السن

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية لموقعها على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة والمتنقلة لمدة 6 أيام متتالية، بدأت أمس السبت 23 أبريل، حتى الخميس المقبل، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء في أحياء محافظة الإسكندرية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف بالإسكندرية، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء، في أحياء المحافظة، كالتالي:

- سيارة شرق

أمام رافع محمد نجيب سيدى بشر، للتواصل 01275918005

وتتتواجد سيارات خدمة العملاء بالمنطقه على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة الحادية عشر مساء

- سيارة وسط

ستتواجد امام جاد سموحة، بجوار مول زهران، للتواصل 01275918001

ويكون تواجد سيارات خدمة العملاء بالمنطقة فترة واحدة، من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا

- سيارة غرب

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان الهانوفيل، وللتواصل 01275918003

يكون تواجد سيارات خدمة العملاء فترة واحدة من الحادية عشر صباحا إلى الخامسة مساء

خدمات تقدمها السيارات المتنقلة للمواطنين

قالت شركة مياه الشرب والصرف، إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

وأشارت إلى أنه يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة، بالخدمات التي تقدمها الشركة.