لأول مرة.. اختبار كفاءة مهنية لطلاب «إعلام القاهرة» في مايو المقبل

في إطار سعي كلية الإعلام جامعة القاهرة، للتطوير المستمر والارتقاء بالعملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بإكساب الطلاب المهارات المهنية التي تؤهلهم للعمل الاعلامي داخل مصر وخارجها، تنظم الكلية للمرة الأولى في كليات الإعلام في مصر، اختبارا لقياس الكفاءة المهنية لطلاب السنة الرابعة الذين هم على وشك التخرج هذا العام.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية، أنه بناء على هذا الاختيار يمنح الخريجون شهادة معتمدة من الكلية تفيد بأنهم لديهم مهارات مهنية تسمح لهم بمزاولة مهن الإعلام، وأنهم قادرين على تحمل مسئوليتهم الإعلامية في المواقف التي تواجههم أثناء القيام بعملهم وفق المعايير المهنية والأخلاقية للإعلام، وقادرين على التصرف وأداء ذلك بكفاءة.

شهادة كفاءة معتمدة لخريجي إعلام القاهرة

كما يمكن للخريج أن يضع هذه الشهادة ضمن الوثائق الخاصة بسيرته الذاتية c.v التي يتقدم بها لجهات العمل الحكومية أو الخاصة داخل مصر وخارجها، واختبار الكفاءة المهنية من بين متطلبات الاعتماد الدولي للكليات، حيث تتقدم الكلية حاليًا للاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي (aqas)، ويمثل ذلك تميزًا لخريج الكلية ويتيح له فرصًا أوسع للعمل واستكمال دراسته في مختلف دول العالم، دون حاجة لمعادلة شهادته لأنها ستكون معتمدة وفق المعايير الدولية.

وأضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد المدير الأكاديمي لوحدة الجودة والمدير التنفيذي لمشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي، أن مجلس كلية الإعلام وافق مؤخرًا على ما انتهت إليه اللجنة التي تم تشكيلها منذ شهرين، برئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية، ورئيس مشروع التأهل للاعتماد الدولي.

يعقد الاختبار يوم 14 مايو المقبل

وضمت اللجنة المشكّلة، أعضاء رشحتهم الأقسام العلمية بالكلية للإعداد لهذا الاختبار وتحديد الأسئلة، وقرر المجلس إجراء الاختبار يوم 14 مايو المقبل وتخصيص عشر درجات من مشروع تخرج طلاب السنة النهائية له، حيث تمنح كاملة للطالب الذي يجتاز هذا الاختبار بنسبة 60%على الأقل.

وأضافت عميدة الكلية، أنه يحق للطالب الذي لم يوفق في اجتياز الاختبار أول مرة أن يتقدم له مرة ثانية بعد أسبوع، كما ستنظم الكلية ورش عمل مجانية حول بعض المهارات المهنية التي تكشف نتائج الاختبار، لأن نسبة كبير من الطلاب لم يكتسبوها بالقدر الكافي؛ ونتائج هذا الاختبار ستكون عاملًا مساعدًا للكلية لتطوير برامجها الدراسية ومقرراتها وأساليب التعليم والتعلم والتدريب، خاصة ما يتعلق بالمهارات المهنية التي تسعى لإكسابها لطلابها وخريجيها.