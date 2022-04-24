علي جمعة: الإمام ابن حجر العسقلاني تعلم على يد 52 امرأة

لُقب الإمام ابن حجر العسقلاني بـ«أمير المؤمنين في الحديث»، وصاحب «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»، والذي أعده فيما يقرب من 25 سنة، فاستحقّ عن جدارة أن يكون أحد أعلام الفكر الإسلامي والتجديد والتنوير.

المشروع التجديدي

يتمثل المشروع التجديدي لقاضي القضاة ابن حجر العسقلاني في قضية التوثيق حتى صار أميرا للحديث، وفي قضية الاهتمام باللغة، حيث كان شيخه الفيروزآبادي صاحب القاموس، وفي المشاركة الاجتماعية حيث كان قاضيا للقضاة، وفي هذه الموسوعة التي تُكتب بماء الذهب «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، حتى قال الشوكاني «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية».

نقطة فارقة

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني كان نقطة فارقة ومازال علامة مضيئة في تاريخ الإسلام، وليس في تاريخ مصر وحدها، لذلك لقبوه العلماء بـ«أمير المؤمنين في الحديث».

وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامجه «مصر أرض المجددين»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على القناة الأولى، أن ابن حجر العسقلاني وُلد في القاهرة وهيأ الله له ان يتلقى العلوم على الأئمة الكبار، فقد قرأ علوم الحديث وتبحر على الإمام العراقي.

وأشار، إلى أن من بين شيوخ ابن حجر العسقلاني 52 امرأة: «توفى قبل الغزو العثماني بأكثر من 70 سنة، وبالتالي لم تتحول الأمور إلى المجتمع الذكوري الذي نحّى المرأة، فلم يكن الحرملك قد ظهر بعد، وبالتالي فإن حصوله على العلم من 52 امرأة يعني أنّ العلم في هذا العصر كان في قمته».