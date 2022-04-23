علي جمعة: «القلقشندي» كتب «صبح الأعشى» في 14 مجلدا لشرح ورقتين «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام أبو العباس القلقشندي، كان يعمل في ديوان الإنشاء، حيث أُعجب به ووجد فيه ضالته، لأنه موسوعي، فقد وجد فيه اللغة والخط والكتابة والإملاء والتاريخ والجغرافيا والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب.

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي عمرو خليل: «كتب ورقتين عن الديوان، ولما قرأ السلطان هاتين الورقتين طلب منهما شرحهما، وشرحهما في (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) وذلك في 14 مجلد».

تفاصيل «صبح الأعشى»

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «ففي الورقتين، قال واجب على كاتب الإنشاء أن يلم بتراجم العباد وأحوال البلاد.. تراجم البلاد هي كل الحكام الموجودين ممن تتعامل معهم مصر، لمعرفة ألقابهم وصفاتهم وشخصياتهم ومفتاح شخصياتهم والمداخل إليها، وما يرضيهم ويغضبهم».

وأردف «جمعة»: «وبالنسبة لأحوال البلاد، فإنها تعني التاريخ والجغرافيا وعلوم السكان، والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكتب مقدمة طويلة جدًا وبناها على أنّه كتاب سيدرس، وبعدما انتهى منه في 14 مجلدًا، واختصرها في 10 أبواب وفصّلها تفصيلها».

تعلّم على يد «فضل الله العمري» رئيس ديوان الإنشاء

وأكد «جمعة» أنه تعلّم على يد فضل الله العمري، رئيس ديوان الإنشاء آنذاك، الذي طُبع له كتاب كبير في النصف الأول من القرن العشرين باسم المسالك والممالك، تحدث فيها عن الممالك وكيف يتصوره الجغرافيون الأوائل، وتعلم منه «القلقشندي».

متابعًا: «القلقشندي اعتنى بالأدب واللغة والخط والكتابة وأدوات الكتابة وتنظيم العمل بكيفية كتابة الرسائل للآفاق والألقاب».