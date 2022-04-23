رئيس التحرير

محمود مسلم

علي جمعة: «القلقشندي» كتب «صبح الأعشى» في 14 مجلدا لشرح ورقتين «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
05:19 م | السبت 23 أبريل 2022
الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام أبو العباس القلقشندي، كان يعمل في ديوان الإنشاء، حيث أُعجب به ووجد فيه ضالته، لأنه موسوعي، فقد وجد فيه اللغة والخط والكتابة والإملاء والتاريخ والجغرافيا والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب.

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي عمرو خليل: «كتب ورقتين عن الديوان، ولما قرأ السلطان هاتين الورقتين طلب منهما شرحهما، وشرحهما في (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) وذلك في 14 مجلد».

تفاصيل «صبح الأعشى»

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «ففي الورقتين، قال واجب على كاتب الإنشاء أن يلم بتراجم العباد وأحوال البلاد.. تراجم البلاد هي كل الحكام الموجودين ممن تتعامل معهم مصر، لمعرفة ألقابهم وصفاتهم وشخصياتهم ومفتاح شخصياتهم والمداخل إليها، وما يرضيهم ويغضبهم».

وأردف «جمعة»: «وبالنسبة لأحوال البلاد، فإنها تعني التاريخ والجغرافيا وعلوم السكان، والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكتب مقدمة طويلة جدًا وبناها على أنّه كتاب سيدرس، وبعدما انتهى منه في 14 مجلدًا، واختصرها في 10 أبواب وفصّلها تفصيلها».

تعلّم على يد «فضل الله العمري» رئيس ديوان الإنشاء

وأكد «جمعة» أنه تعلّم على يد فضل الله العمري، رئيس ديوان الإنشاء آنذاك، الذي طُبع له كتاب كبير في النصف الأول من القرن العشرين باسم المسالك والممالك، تحدث فيها عن الممالك وكيف يتصوره الجغرافيون الأوائل، وتعلم منه «القلقشندي».

متابعًا: «القلقشندي اعتنى بالأدب واللغة والخط والكتابة وأدوات الكتابة وتنظيم العمل بكيفية كتابة الرسائل للآفاق والألقاب».

اقرأ المزيد:

«صاحب الأعشى».. علي جمعة: القلقشندي تعلم على يد رئيس ديوان الإنشاء

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة بعنوان "رؤية القلقشندي عن الأقباط" الأحد

"شيخ الأزهر" يفتتح مسجد القلقشندي بشمال الشيشان وسط احتفالات شعبية

كيفية صلاة التهجد .. علي جمعة يشرح الفرق بينها وبين التراويح

علي جمعة: الإمام أحمد الدردير آخر من تولى السُلطات الثلاث

علي جمعة: الإمام السيوطي كان متمتعا بالذكاء وجاء بما لم يأت به غيره

علي جمعة يكشف 7 عوامل لبناء النفس البشرية منها «العمل الصالح»

علي جمعة: الإمام السيوطي نجح في توليد عدد من العلوم بمشروعه التجديدي

علي جمعة: السيوطي ألف 700 كتاب طيلة حياته واعتزل الناس في سن الأربعين
بقلم شريف سليمان