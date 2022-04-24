درجات الحرارة غدا الاثنين 25-4-2022 في مصر.. حار على تلك المناطق

خلال الساعات الأخيرة ارتفعت نسب البحث عبر المحركات العالمية المختلفة عن درجات الحرارة غدا الاثنين الموافق 25 أبريل والذي يتزامن 24 رمضان، وهو أيضا عيد شم النسيم، والذي يعد إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومعرفة حالة الطقس تحدد إمكانية وأنواع الأطعمة التي يمكن أن تكون متواجدة خلال العزومات واللقاءات العائلية.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين يوم عيد شم النسيم على الأنحاء كافة.

حالة الطقس في عيد شم النسيم

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد، فإنه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويكون على جنوب الصعيد الطقس شديد الحرارة.

أما خلال ساعات الليل يكون حالة الطقس مائل للبرودة على الأنحاء كافة، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يكون معتدل.

درجات الحرارة غدا

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء غدًا الاثنين، هي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19.