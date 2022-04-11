درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 أبريل.. مرتفعة على بعض المحافظات

تشهد البلاد حالة من اضطراب حالة الجو ما بين ارتفاع وانخفاض، لذلك ترتفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء، حتى يمكنهم تجنب الخروج في بعض أوقات الذروة، خصوصًا أننا في فصل رمضان، حيث يزيد عدد ساعات الصيام على 14 ساعة.

ويعرض لكم موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حالة الطقس، درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري، وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السطور التالية:

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ حالة الطقس غدًا سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على مدن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، حارًا على جنوب سيناء خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء ومعتدلاً على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كل المدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 25-14

الإسكندرية 19-13

وادي النطرون 24-15

طنطا 24-14

شبين الكوم 25-15

دمنهور 25-15

بلطيم 22-12

مطروح 18-14

السلوم 18- 13

سيوة 23 13

بورسعيد 20 14

دمياط 23 14

الزقازيق 24-15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 24-15

السويس 25-15

العريش 21 14

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 21 12

نويبع 23 16

طابا 24-16

كاترين 23 14

الطور 25 19

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 15

سوهاج 28 19

قنا 33 21

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 35 22

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 31 18

أبو رماد 32 17

حلايب 29 19

رأس حدربة 28 18