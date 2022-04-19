«رمضان في العالم».. اعرف طقوس وعادات الشهر الكريم في الأردن

كشفت الإذاعية مي إيهاب، خلال حلقة اليوم من برنامجها «رمضان في العالم»، الذي يُذاع على راديو «9090»، ويتناول عادات وتقاليد الشهر الكريم في كل دول العالم، عن طقوس شهر رمضان في دولة الأردن، إذ ذكرت أنه في العاصمة الأردنية عمان تتجسد مظاهر الاحتفال في الشوارع والمحلات والمراكز التجارية، إذ تزدهر حركة البيع والشراء خلال هذا الشهر الكريم.

طقوس شهر رمضان في الأردن

وأضافت «إيهاب» أن الأطفال يحتفلون بشهر رمضان المبارك في شوارع المدن والقرى في الأردن، من خلال اللعب بالفوانيس والقناديل المختلفة، كذلك يقومون بعمل ما يسمى بـ«هلال رمضان» وهو عبارة عن شريط كهربائي على شكل هلال تتوسطه نجمة تزين بها الشوارع ومداخل وشرفات المنازل، وهو أشبه بالاحتفالات التي يحتفل بها الشعب المصري، وتتزين شرفات المنازل.

العلاقات الاجتماعية تحظى باهتمام لدى الأسر الأردنية

وأوضحت الإذاعية مي إيهاب أن العلاقات الاجتماعية تحظى باهتمام بالغ لدى الأسر الأردنية خلال شهر رمضان، إذ يحرص أفراد العائلة الواحدة وكذلك الأقرباء والأصدقاء في هذا الشهر الكريم، على الالتقاء على مائدة الإفطار والتجمع كل يوم، كما أن الأردن يتميز بالتعايش بين الأديان، إذ إنه على غرار الشعب المصري، يطلق المسيحيون العديد من المبادرات خلال الشهر الكريم.

المسيحيون يوزعون التمر على المسلمين

وتابعت: «المسيحيون في الأردن يوزعون التمر على المسلمين، ويقيمون العديد من موائد الرحمن، أما عن أشهر الأكلات، فشعب الأردن يفضل تناول المنسف، وهو عبارة عن خبز وأرز ولحم يضاف إليه لبن».