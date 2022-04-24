توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي 1% على أساس سنوي مع موجات تباطؤ

توقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد الامريكى بنسبة 1% على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى كان لها أثر سلبي على كافة اقتصاديات العام، ويستعد المستثمرون لمدة أسبوع من البيانات الاقتصادية الضخمة، بما في ذلك نظرة أولى على النمو الاقتصادي بين يناير ومارس والمزيد من أرقام التضخم.

معدل نمو سنوى 1.3 اعتبارا من ابريل

وبحسب CNN، من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي الأمريكي، الذي يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي، بوتيرة سنوية تبلغ 1٪ فقط في الربع الأول من العام، وفقًا لتوقعات الإجماع من Refinitiv، ويتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل نمو سنوي معدل موسميًا يبلغ 1.3 ٪ اعتبارًا من منتصف أبريل، سيكون هذا انخفاضًا حادًا مقارنة بوتيرة النمو 6.9٪ في الربع الأخير من عام 2021 وستجعلها أسوأ فترة ثلاثة أشهر منذ الركود الوبائي في الربع الثاني من عام 2020.

توقع الاقتصاديون أن النمو سيتباطأ في نهاية المطاف عن الوتيرة التي شوهدت خلال إعادة الافتتاح الكبرى، ولكن حتى بالمقارنة مع أوقات ما قبل الوباء، عندما كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بثبات بوتيرة أكثر اعتدالًا، فإن 1٪ سيكون مخيبا للآمال.

ظهور كورونا من جديد يؤثر على النمو الاقتصادى

على سبيل المثال ، أعادت الشركات بناء مخزوناتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مما عزز النشاط الاقتصادي، لكن هذا تلاشى في الربع الأول من عام 2022، وفقًا لخبراء اقتصاديين من Action Economics، حيث بدأ الربع أيضًا بموجة فيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات وتجديد القيود التي تهدف إلى احتواء الفيروس.

الغزو الروسي تسب بفى ارتفاع اسعار النفط

في حين أن الآثار كانت قصيرة الأجل، فإن التأثير على المدى الطويل أصبح واضحًا الآن فقط، كما كان على الأمريكيين القلق بشأن ارتفاع الأسعار، ناهيك عن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في مارس، وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاء أن المبيعات الإجمالية تعززت فقط من خلال الإنفاق في محطات الوقود، حيث قفزت المبيعات بنسبة 9٪ تقريبًا.