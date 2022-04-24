محافظ القاهرة يشارك الإفطار مع 5 آلاف من عمال هيئة النظافة

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكثر من 5 آلاف عامل من عمال هيئة النظافة، حفل الإفطار الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلي.

مشاركة قيادات المحافظة في حفل إفطار لعمال النظافة

وشارك في الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولي الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية، وأسرة الفقيد اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة السابق.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة في كل الظروف والأوقات، مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسؤولين في الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

إظهار الوجه الحضاري للعاصمة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، مضيفا أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ 39 فرعا المنتشرين للهيئة في كل أحياء العاصمة في نفس الوقت، بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية ونظرًا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذي يتجاوز 5 آلاف عامل، وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تم تنظيم الإفطار في عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، تقديرًا للجهود التي يبذلونها في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة.

وكرَّم المحافظ خلال الحفل، الفائزين من حملة القرآن الكريم في المسابقة التي أجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة، وأحد أبطال رفع الأثقال من ذوي الهمم العاملين بالهيئة.