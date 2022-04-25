«التموين»: وصول نسبة صرف سلع مقررات أبريل إلى 97%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرب الانتهاء من صرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل 2022، التي بلغت نسبة صرف السلع له 97% من إجمالي المواطنين المستحقين الدعم التمويني الشهري، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، مقيدا على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية مفعلة وسارية.

موعد صرف التموين الشهري

بناء على قرار وزاري سابق محدد لموعد صرف التموين الشهري، فإن أي مواطن يستطيع صرف التموين طوال أيام الشهر من بدايته حتى نهايته، دون عطلة رسمية لمنافذ البقالين، أو منافذ مشروع جمعيتي، إذ تستقبل المنافذ يوميا المواطنين الراغبين في صرف حصصهم التموينية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة مساء، إذ تستعد المنافذ لصرف التموين الشهري الجديد لشهر مايو 2022 بدءا من يوم الأحد المقبل الذي يتزامن مع بداية الشهر.

توافر السلع في منافذ ومجمعات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توافر جميع السلع الغذائية في منافذ ومجمعات الوزارة، وذلك من خلال تكثيف ضخ السلع للمنافذ من فروع مخازن الجملة والمنتشرة على مستوى المحافظات، إذ يغطي ما يقرب 1500 مخزن جملة جميع منافذ صرف السلع على مستوى المحافظات والتي تنقسم إلى 40 ألف منفذ بدال تمويني، و6700 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

ومؤخرا ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، علب كحك العيد في فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30% عن أسعار المحلات الخارجية، حيث تبلغ أسعار كحك العيد في التموين التالي:

** كيلو الكحك السادة 85 جنيها.

** كحك بالمكسرات 105 جنيهات.

** كحك محشو ملبن وعجوة 85 جنيها.

** كيلو بيتي فور مشكل 105 جنيهات.

** كيلو بسكويت لوكس 80 جنيها.

** كيلو بسكويت عادي 70 جنيها.

** كيلو غُريبة 100 جنيها.