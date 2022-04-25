وردت في فاتن أمل حربي.. حضانة الأطفال تذهب لمن في الشريعة؟

مازالت حلقات مسلسل فاتن أمل حربي، تثير الجدل بما تطرحه من قضايا متعلقة بالمرأة بعد الطلاق، ومن بينها حق حضانة الأطفال وحق الرؤية والولاية التعليمية وغيرها، وتناقش أحداث المسلسل في هذا الإطار ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، مع الإشارة إلى رأي الدين وما ورد في القرآن والشريعة الإسلامية لمعالجة هذه الإشكاليات الجدلية.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلا: «التقنينات التي تم إقرارها في قانون الأحوال الشخصية هي التي أدت إلى تعقيد ما يتناول الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، مثل قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، وغيرها، ليست من الشريعة».

كريمة: الحضانة للأم في الشريعة

وأضاف «كريمة» في تصريحات لـ«الوطن»: أن الشريعة أكثر رحمة من القانون، موضحا: الطفل المحضون يُرى في محل إقامته، في حين قال القانون يُرى الطفل في مركز الشباب أو مركز الشرطة أو حديقة عامة (أي أنه مُخالف للشريعة)، كما أن الشريعة لم تحدد مرات رؤية للمحضون، كما لم تفرض الشريعة سلب الولاية التعليمية والأخلاقية للأب عن تربية أولاده.

وتابع: الحضانة للأم في الشريعة، استنادا إلى قول الرسول قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، وإن تزوجت تؤول الحضانة إلى أم الأم، أو جدة المحضون أو خالته، والشريعة تهتم بمصحلة الصغير في المقام الأول، مشيرا إلى أن التركيز على مصلحة الطفل، استمرار الحضانة إلى مرحلة بلوغ الأطفال، ومن الممكن استمرار البنت إلى الزواج.

مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، تأليف إبراهيم عيسى، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، وإخراج محمد العدل، ويناقش المسلسل معاناة المطلقات مع قانون الاحوال الشخصية، ويتعرض لموقف القانون والشريعة من عدد من القضايا مثل الحضانة والرؤية والولاية التعليمية وغيرها.

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، ضمن دراما رمضان المبارك، على قناة سي بي سي، يوميا في الساعة السابعة والنصف مساءً.