البنوك تفتح أبوابها أمام العملاء غدا

تفتح البنوك أبوابها أمام العملاء، غدا، بعد أن قرر البنك المركزي تعطيل العمل بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم، يومي الأحد والاثنين الموافقين 24، 25 أبريل 2022، على أن يُستأنف العمل صباح الثلاثاء الموافق 26 أبريل.

ولم يعد هناك إلا أيام قليلة، وتبدأ إجازات عيد الفطر المبارك، إذ يبحث المواطنين بشكل عام، والعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، والعاملين فى القطاع الخاص، عن مواعيد الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك في القطاع المصرفي وقطاع البنوك، لحرصهم على إنهاء تعاملاتهم البنكية قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب ما قاله البنك المركزي في وقت سابق، إن إجازة عيد الفطر للبنوك والعاملين في القطاع المصرفي المصري وقطاع البنوك ستكون 8 أيام تبدأ من يوم الجمعة الذى الموافق 29 أبريل تستمر هذه الاجازة إلى السبت 7 مايو 2022.

إجمالي الإجازت في عيد الفطر تصل إلى 8 أيام

بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى، فأن هذه الإجازة ستشمل عطلات أسبوعية، وهى يوم الجمعة والسبت، ثم إجازة عيد العمال، وبعدها إجازة عيد الفطر المبارك، إذ أوضح البيان، أن يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 عطلة رسمية، ويوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 عطلة رسمية أيضا.

إجازة عيد العمال الأحد المقبل

وتبدأ اجازة عيد العمال، يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، على أن تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك من يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، ويوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 ثاني ايام عيد الفطر المبارك، والأربعاء 4 مايو 2022، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، والخميس 5 مايو، سيكون رابع أيام عيد الفطر المبارك.

أما يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022، هى اجازة اسبوعية، على أن تستأنف البنوك اعمالها يوم الأحد الموافق 8 مايوم 2022.